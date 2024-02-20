Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar'da, kaçak kazı yapacağı tespit edilen şüpheliler, dedektör ile arama yaparken suçüstü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince şüpheli şahısların, Sivrihisar ilçesi sınırları içerisinde kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 şüpheli, 2 adet metal arama dedektörü ile arama yaparken suçüstü yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR