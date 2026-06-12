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Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonunda 4 tutuklama

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Eskişehir'de motor yağı karışımı ile 23 bin 245 litre kaçak akaryakıt üretip satmaya hazırlanan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de motor yağlarını karışımı ile toplamda 23 bin 245 litre karışımlı kaçak akaryakıt üretip satmaya hazırlanırken yakalanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaçak/Karışımlı Akaryakıt İmal Etme/Satma Dosyası kapsamında; şahısların kaçak/karışımlı akaryakıt imal ederek satış yaptığı, 5607 SKM ve 5015 Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet ettikleri, kaçak üretilen akaryakıtları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları tespit edilmişti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, motor yağı karışımlı olduğu tespit edilen kaçak 16 bin 245 litre akaryakıt, 7 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfek ve 23 bin 245 litre karışımlı/kaçak akaryakıt ele geçirilmişti.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan K.K., Y.Z.Y., M.E.K. ve M.Y. isimli toplam 4 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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