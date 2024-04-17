Eskişehir'de FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR