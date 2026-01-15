Haberler

Sahte polislerin dolandırıcılık girişimini gerçek polisler bozdu

Sahte polislerin dolandırıcılık girişimini gerçek polisler bozdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırılmak üzere olan N. Y., polis tarafından yaptığı hızlı müdahale ile 113 bin 300 TL kurtarıldı. Ayrıca, yaklaşık 630 bin TL değerindeki altınlar bozdurulmadan sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan şahıslarca 113 bin 300 TL dolandırılan ve diğer altınlarını da bozdurmaya giderken polis tarafından durum fark edilirken 110 bin 500 TL'ye bloke konuldu, yaklaşık 630 bin TL değerindeki altınlar bozdurulmadan sahibine teslim edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü yapılan titiz çalışmalarda; kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından N. Y. isimli vatandaşın 113 bin 300 TL alındığı tespit edildi. Altınlarını bozdurmak üzere başka bir kuyumcuya gittiği sırada görevli bir polis memurunun uyarısı sayesinde dolandırıcılık fark edildi. Ekiplerce, yapılan hızlı müdahale ile 110 bin 500 TL'ye bloke konulurken, yaklaşık 630 bin TL değerindeki altınlar bozdurulmadan sahibine teslim edildi. Altılıların bozdurmaya çalışması ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

Yolcu Wi-Fi adını değiştirdi, uçak acil iniş yaptı
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep

Herkes bu heyecanı izlemek istiyor! 500 milyondan fazla bilet talebi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi