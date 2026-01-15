Sahte polislerin dolandırıcılık girişimini gerçek polisler bozdu

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan şahıslarca 113 bin 300 TL dolandırılan ve diğer altınlarını da bozdurmaya giderken polis tarafından durum fark edilirken 110 bin 500 TL'ye bloke konuldu, yaklaşık 630 bin TL değerindeki altınlar bozdurulmadan sahibine teslim edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü yapılan titiz çalışmalarda; kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından N. Y. isimli vatandaşın 113 bin 300 TL alındığı tespit edildi. Altınlarını bozdurmak üzere başka bir kuyumcuya gittiği sırada görevli bir polis memurunun uyarısı sayesinde dolandırıcılık fark edildi. Ekiplerce, yapılan hızlı müdahale ile 110 bin 500 TL'ye bloke konulurken, yaklaşık 630 bin TL değerindeki altınlar bozdurulmadan sahibine teslim edildi. Altılıların bozdurmaya çalışması ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR