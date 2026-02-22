Haberler

Araçlara ve binalara yumurta frlatan çocuklar vatandaşı rahatsız ediyor

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir grup çocuk, yoldan geçen araçlara ve 75. Yıl Spor Salonu'na yumurta fırlattı. Olay, vatandaşların rahatsızlığı üzerine polise bildirildi.

Eskişehir'de kimliği henüz belirlenemeyen bir grup çocuk, spor salonuna ve yoldan geçen araçlara yumurta fırlatması vatandaşları rahatsız ederken, durum polise bildirildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Vali Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup çocuk, cadde üzerinde seyir bulunan araçları hedef alarak yumurta fırlattı. Çocukların bu hareketi trafiği tehlikeye düşürdü. Beklemedikleri bir anda camlarına yumurta isabet eden sürücüler, görüş mesafelerinin kapanmasıyla kaza riskiyle karşı karşıya kaldı. Araçların yanı sıra 75. Yıl Spor Salonu kapısına da iddiaya göre aynı grup tarafından yumurta fırlatıldı. Durum polis ekiplerine ihbar edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
