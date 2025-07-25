Eskişehir'de 14 Yaşındaki Kick Boks Sporcusu Darp Edildi

Eskişehir'de kalabalık bir grup tarafından darp edilip kafasına sopa ile vurulan 14 yaşındaki M.K.'nın annesi Meryem K., "Ben onların serbest gezmelerini istemiyorum. Bugün benim başıma geldi, yarın senin çocuğunun başına gelmeyeceğinin hiçbir kanıtı yok" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; 14 yaşındaki kick boks sporcusu M.K., antrenmandan dönerken otobüsü kaçırarak travmaya bindi. Emek Mahallesi'nde de aktarma yapmak için inen M.K., üzerindeki spor eşyalarını gören yaşı küçük bir grup tarafından çevrelendi. "Dövüşçü müsün, bize de bir spor göstersene" dediği öne sürülen grubun fiziksel saldırısına uğrayan M.K., yaklaşık 3 dakika boyunca darp edildi. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile son bulan darp olayında beyin sarsıntısı geçiren M.K.'nın ailesi şikayetçi olurken, hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay anına ait görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

"Mahalleli kurtarmasa daha ciddi sonuçları olabilirdi"

Yaklaşık 2 yıl önce Antalya'dan Eskişehir'e geldiklerini ve ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini anlatan anne Meryem K., "Benim oğlum sporcu. Kick boks ve boks branşı ile uğraşıyor. Her gün antrenmanları oluyor. Hatta 1 ay sonra Kütahya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda bir maçı var. O yüzden sıkça antrenmanlara gidiyor. Olayın yaşandığı gün antrenmandan dönerken otobüsü kaçırmış ve Emek Mahallesi'nde aktarma yapmak istemiş. Tramvaydan indikten sonra kendi akranı veya yaşı biraz daha büyük olabilecek bir grup dalga geçer gibi, 'Sen dövüşçü müsün? Bize de bir spor yapsana. Dövüş göstersene' diye bulaşmaya çalışmışlar. Oğlum onları başından savmak istemiş ama devam etmişler. Daha sonra işi uzatmışlar o kadar uzatmışlar ki, ittirip kaktırma gibi bir fiziksel tacizde bulunmaya başlamışlar. Daha sonra da, onların büyükleri gelmiş, 'Sen nasıl bizimle konuşursun? Hadi göster de bakalım' diye şiddetli bir şekilde çocuğumu darp ediyorlar. Zaten videolarda da görünüyor. Oradaki halk apartmanlardan, balkonlardan çıkarak çocuğumu kurtarmışlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onları göremedim, bulamadım ama hepsinden binlerce kere Allah razı olsun. Belki onlar müdahale etmeselerdi çocuğum daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilir, hayatında kalıcı şeyler olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"Akran zorbalığı değil de, direkt ölüme teşebbüs"

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin aldığını aldıkları kamera görüntüsünü oğlunun arkadaşına atarak tehditte bulunduklarını da ifade eden Meryem K. "Akran zorbalığı değil de, direkt ölüme teşebbüs gibi olduğunu görüyorum. Çünkü vururken çok büyük bir kin, nefret var. Hiçbir şey yapmadan bir insana böyle saldırılamaz bence. Aslında ilk başta, bu olay sosyal medyada patlamadan önce ifadeleri alınıp ertesi günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Sağ olsun, ilgilenen savcı dün yeniden olayı güncelleştirdi. Dosyayı açtı, bütün ifadeleri tek tek yeniden aldı. Tutuklu yargılanmaları için elinden geleni yapacağını söylediler. Şu anki durumdan gayet memnunuz. Ben onların serbest gezmelerini istemiyorum. Bence herkese zarar verebilirler. Bugün benim başıma geldi, yarın senin çocuğunun başına gelmeyeceğinin hiçbir kanıtı yok" şeklinde konuştu.

"Videoda 20 saniye olarak görünebilir ama en az 3 dakika boyunca darp edildim"

Sosyal medyada kendisinin milli sporcu olduğuyla ilgili ortaya atılan iddialara değinen ve sağlık durumunu aktaran M.K. ise şunları söyledi:

"Ben şu an milli sporcu değilim ama elimden geleni yapıyorum. Yaklaşık 6 yıldır kick boks yapıyorum ve Eskişehir'de, Türkiye'de derecelerim var. Dünya 3'üncüsü olmuştum. Ülkemin bayrağını en gururlu şekilde dalgalandırmak istiyorum. Olaydan sonra sağ omzumu kaldıramıyordum. Büyüme kıkırdaklarımda çatlak vardı, sol göz altım morarmıştı. Sağ dizim basamayacağım şekilde çok kötüydü. Kafama sopa yediğim için beyin sarsıntısı geçirdim, o günden beri her ayağa kalktığımdan başım dönüyor. Videoda 20 saniye olarak görünebilir ama beni en az 3 dakika boyunca darp ettiler. Yine de azimle ve kararlılıkla hayatıma devam edeceğim." - ESKİŞEHİR