Eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçundan tutuklandı. Soruşturma, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz işlemleri üzerine başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Bayramoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
