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Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman, Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan alkollü otomobil sürücüsü ise tutuklandı.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a, Datça'da yolun karşısına geçmek isterken E.A.Ö. idaresindeki 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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