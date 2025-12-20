Silahlı saldırıya uğrayan Erzincansporlu eski futbolcu hayatını kaybetti
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan Erzincansporlu eski futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay, spor camiasında derin bir üzüntü yaratırken, futbolcunun ölümü Erzincan'da büyük bir yas havası oluşturdu.
Futbolcunun ölüm haberi Erzincan'da spor camiasını yasa boğdu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa