Eski CHP'li belediye başkanına rüşvetten tutuklama

Bursa merkezli rüşvet ve kara para aklama operasyonunda eski CHP'li belediye başkanı Turgay Erdem dahil 15 kişi tutuklandı, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, ara., banka ve kripto para hesaplarına el konulurken bir şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

TURGAY ERDEM TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında tutuklama, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem dahil 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
