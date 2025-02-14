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Eski Boydak Holding Genel Müdürü FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alındı

Eski Boydak Holding Genel Müdürü FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alındı
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmekten kesinleşmiş hapis cezası olan Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T.'nin (74) yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. N.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.T., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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