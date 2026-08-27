Haberler

Eski Bakanın Oğluna Silahlı Saldırı

Eski Bakanın Oğluna Silahlı Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Bebek'teki evinde arkadaşıyla tartıştığı sırada silahla bacaklarından vuruldu. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi, polis saldırganı arıyor.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Beşiktaş Bebek'teki evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Bacaklarına üç kurşun isabet eden Yılmaz'ın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Yılmaz ile evinde bir araya geldiği arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan silahla Yılmaz'a ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, ameliyata alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti
Makarnada zehir alarmı! İçlerinde dünyaca ünlü markalar da var

Sofraların yıldızı için zehir alarmı! Dünyaca ünlü markalar da listede
Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber

Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber
Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti!
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı