Eşine Kredi Çektiren Adamın Aracına Eşi Çekiçle Zarar Verdi

Esenyurt'ta eşine kredi çektirip araba aldıran şahıs, arabasına modifiye yaptırmak için gittiği dükkanda kötü bir sürprizle karşılaştı. Krediyi ödemeyen adama sinirlenen eş, çekiçle arabayı pert etti. Olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın eşinin zoruyla araç kredisi çekti. Kredi parasıyla eşi, araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi. Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı. Dün öğlen saatlerinde de adam aracına modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü. Arabasına para harcadığını gören kadın ise deliye döndü. İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı. Eşi durdurmaya çalışsa da çok sinirlenen kadın arabaya ciddi zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. İkili polis karakoluna götürülürken yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL