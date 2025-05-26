Esenyurt'ta Kafede Başlayan Yangın Bitişikteki Bina ve Marketi Sıçradı

Esenyurt'ta Kafede Başlayan Yangın Bitişikteki Bina ve Marketi Sıçradı
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Esenyurt'ta bir kafede başlayan yangın, kısa sürede 4 katlı bir binaya ve bitişikteki BİM markete sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü, ancak bina ve markette hasar oluştu.

Esenyurt'ta kafede başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 4 katlı binaya ve bitişikteki BİM markete sıçradı. Binadan alevler yükselirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan kafede saat 09.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, ofislerin de bulunduğu 132 dairelik binaya ve bitişikteki BİM markete sıçradı. Kafede, binada ve markette bulunanlar yangının başlamasıyla hemen dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Binanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, markette de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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