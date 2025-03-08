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Esenyurt'ta Kadın Köpek Saldırısına Uğradı

Esenyurt'ta Kadın Köpek Saldırısına Uğradı
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Esenyurt'ta spor salonundan dönen 26 yaşındaki Songül Çıkmaz, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan genç kadın, kaçmaya çalışırken yere düştü ve başından yaralandı.

Esenyurt'ta 26 yaşındaki Songül Çıkmaz, spor salonundan çıkıp eve döndüğü esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan genç kadın, korkuyla kaçmak isterken yere düşerek başından yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Caddesi üzerinde boş bir arsayı kendine mesken edinen başıboş sokak köpekleri o esnada evine gitmek isteyen 26 yaşındaki Songül Çıkmaz'a saldırdı. Bacağından ısırılan kadın paniğe kapılıp kaçmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşen Çıkmaz, başından ve dizlerinden yaralandı.

"Köpek arkamdan sinsi bir şekilde gelerek ısırdı"

Evine dönmek isterken köpeklerin saldırısına uğrayan Songül Çıkmaz, "Dün akşam spor salonundan çıktım eve giderken köpek arkamdan sinsi bir şekilde gelerek ısırdı. Çok büyük bir yarası var orada. Panik yaşadım. Koştum çığlık attım. Koşarken düştüm, kafamdan ve dizimden darbe aldım. Ondan sonra hastaneye gittik iğne yaptılar. 3 tane zımba dikiş attılar bacağıma. Köpek çok fazla var. Zaten geçtiğiniz anda havlamaya başlıyorlar. Dün zaten beni bir tanesi ısırdı. O esnada da diğerleri arkadan havlayarak geliyordu. Ben çığlık çığlığa bağırarak kaçtım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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