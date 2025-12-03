Haberler

Telefonunu ücretsiz tamir ettirmek isteyen kadın, iş yerinden hoparlör çalıp kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir telefon mağazasına gelen kadın, eşinin cezaevinde olduğunu bahane ederek ücretsiz telefon tamiri istedi. İş yeri sahibi kadına yardım etmek isterken, kadın hoparlörü çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir telefon mağazasına gelen kadın, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek arızalanan telefonunu tamir ettirmek için yardım istedi. Şüpheli kadın, iş yeri sahibinin telefonunu ücretsiz tamir etmeyi kabul etmesine rağmen hoparlör çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde bir telefon satış ve teknik servis mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine gelen bir kadın, eşinin cezaevinde olduğunu belirterek telefonunun ücretsiz tamir edilmesini talep etti. İş yeri sahibi, kadına yardımcı olabileceklerini söyleyerek cihazı incelemeye başladı. Şüpheli kadın ise bu sırada ceketini koltuğun üzerine bıraktı. Daha sonra kahve ve benzeri ürünler sattığını, çevrede kıraathane olup olmadığı soran kadın, kısa bir konuşmanın ardından acelesi olduğunu söyleyerek telefonunu da alarak dışarı çıktı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izleyince kadının rafta bulunan hoparlörü çaldığını gördü.

"Biraz kendini acındırdı, biz de olur bakarız dedik"

Yardım etmeye çalıştığı kadının hırsızlık yapması karşısında büyük üzün üzüntü yaşadığını söyleyen işletme sahibi Cemal Tuzcu, "Bugün firmamıza bir kadın geldi. Eşinin hapishanede olduğunu söyleyerek 'telefonun benim için ücretsiz yapar mısın' dedi. Biraz kendini acındırdı. Biz de 'olur bakarız' dedik. Telefonun model numarasına bakarken, o ceketini burada koltuğun üstüne bıraktı. Bıraktıktan sonra 'ben ürün satıyorum burada etrafta kahve falan var mı' diye sordu. Sonra yerleri tarif ettim. 'Millet namazdan çıkmadan gidip satış yapayım' diyerek ceketinin arasına hoparlör alarak kaçar gibi çıkış yaptı. Tabii ben çaldığını hal hareketinden şüphelendiğim için fark ettim. Güvenlik kamerasında da gözüküyor zaten insanların duygularıyla oynamaları. Duygu sömürüsü yapmaları çok kötü bir şey ve bunun üzerine de hırsızlık yapmaları daha kötü bir şey. Çünkü ben o telefonu yapacaktım. Yani benden bin 300 - bin 500 bandında bir para çıkacaktı. Bunu bildiği halde hırsızlık yapıp ürün götürmesi çok kötü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.