Telefonunu ücretsiz tamir ettirmek isteyen kadın, iş yerinden hoparlör çalıp kaçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir telefon mağazasına gelen kadın, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek arızalanan telefonunu tamir ettirmek için yardım istedi. Şüpheli kadın, iş yeri sahibinin telefonunu ücretsiz tamir etmeyi kabul etmesine rağmen hoparlör çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde bir telefon satış ve teknik servis mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine gelen bir kadın, eşinin cezaevinde olduğunu belirterek telefonunun ücretsiz tamir edilmesini talep etti. İş yeri sahibi, kadına yardımcı olabileceklerini söyleyerek cihazı incelemeye başladı. Şüpheli kadın ise bu sırada ceketini koltuğun üzerine bıraktı. Daha sonra kahve ve benzeri ürünler sattığını, çevrede kıraathane olup olmadığı soran kadın, kısa bir konuşmanın ardından acelesi olduğunu söyleyerek telefonunu da alarak dışarı çıktı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izleyince kadının rafta bulunan hoparlörü çaldığını gördü.

"Biraz kendini acındırdı, biz de olur bakarız dedik"

Yardım etmeye çalıştığı kadının hırsızlık yapması karşısında büyük üzün üzüntü yaşadığını söyleyen işletme sahibi Cemal Tuzcu, "Bugün firmamıza bir kadın geldi. Eşinin hapishanede olduğunu söyleyerek 'telefonun benim için ücretsiz yapar mısın' dedi. Biraz kendini acındırdı. Biz de 'olur bakarız' dedik. Telefonun model numarasına bakarken, o ceketini burada koltuğun üstüne bıraktı. Bıraktıktan sonra 'ben ürün satıyorum burada etrafta kahve falan var mı' diye sordu. Sonra yerleri tarif ettim. 'Millet namazdan çıkmadan gidip satış yapayım' diyerek ceketinin arasına hoparlör alarak kaçar gibi çıkış yaptı. Tabii ben çaldığını hal hareketinden şüphelendiğim için fark ettim. Güvenlik kamerasında da gözüküyor zaten insanların duygularıyla oynamaları. Duygu sömürüsü yapmaları çok kötü bir şey ve bunun üzerine de hırsızlık yapmaları daha kötü bir şey. Çünkü ben o telefonu yapacaktım. Yani benden bin 300 - bin 500 bandında bir para çıkacaktı. Bunu bildiği halde hırsızlık yapıp ürün götürmesi çok kötü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL