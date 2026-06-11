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Esenler'de ATM kasasını açıp para çalan şüpheli tutuklandı

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İstanbul Esenler'de bir banka ATM'sinin kasasını zorlayarak açıp yaklaşık 500 bin TL çalan şüpheli S.G., polis tarafından Sultangazi'de yakalandı. Üzerinde ve evinde 32 bin 500 TL ele geçirilen, 7 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de bir banka ATM'sinin kasasını zorlayarak açıp para çaldığı belirlenen şüpheli S.G. (31), polis ekiplerinin çalışması sonucu Sultangazi'de yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 32 bin 500 TL ele geçirilirken, 7 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan bir banka ATM'sinin kasası bir kişi tarafından açılarak yaklaşık 500 bin TL para çalındığı söylenerek şikayetçi olundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ATM'nin kasasını açan kişinin şüpheli S.G. (31) olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli S.G. Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve ikamet araması sonucunda toplam 32 bin 500 TL ele geçirildi. Ayıca şüpheli S.G.'nin 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli S.G.'nin ATM'nin kasasının bulunduğu kapıyı zorlayarak açtığı, içeri girdikten sonra kasalardan para aldığı ve aldığı paraları çantaya koyduğu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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