Erzurum'da Spor Araç Mıcıra Kapılmak Üzereydi: Sürücü Soğukkanlılığını Korudu

Erzurum'da mıcıra kapılan spor araç, sürücünün büyük bir soğukkanlılıkla kontrolü sağlamasıyla kaza yapmaktan kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken önündeki aracın aniden fren yaparak sola dönmesi üzerine kontrolden çıkan spor araç, yol kenarındaki mıcıra kapıldı. Kısa süreli panik yaşayan sürücü, aracı büyük bir soğukkanlılıkla toparlamayı başardı ve hızla yoluna devam ederek gözden kayboldu. Kazanın eşiğinden dönülen o anlar, arkadaki araçta bulunan ailenin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakinleri, mıcır alanların yol güvenliğini tehdit ettiğini ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. - ERZURUM