Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nin sorumluluk bölgesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesine; 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Narman, Palandöken ve Uzundere ilçelerinde vatandaşlara yoğun olarak bulunduğu bölgelerde KADES uygulaması tanıtımı ve Kadına El Kalkamaz Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İcra edilen faaliyetler kapsamında 250 vatandaşımız bilgilendirilmiştir. 2024 yılı başından bugüne kadar toplam bilgilendirme yapılan vatandaş sayısı 4 bin 807'ye ulaşmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı kendi sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin temini ve vatandaşımızın huzuru için görevlerine aralıksız devam etmektedir." denildi. - ERZURUM