Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Erzincan'ın Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka otomobil ile Iveco marka kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da Tofaş marka otomobil ile Iveco marka kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan'ın Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 401. sokak üzerinde D.K. idaresindeki 24 ACC 677 plakalı Iveco marka kamyonet ile K.T. yönetimindeki 24 ACE 048 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada 2'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan ekipler, Y.T., U.T. ve D.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar.

Polis ekipleri kaza mahallinde incelemede bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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