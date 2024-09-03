Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü Ekipleri Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı
Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergenekon Cami, Ulu Cami, Sümer Cami, Saliha Hatun Cami, Muhammediye Cami, Kuba Cami Kur'an Kurslarında toplamda 277 öğrenciye 112 acil numarası, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği, kişisel ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.
Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.
TDP ekiplerince, Ergenekon Cami, Ulu Cami, Sümer Cami, Saliha Hatun Cami, Muhammediye Cami, Kuba Cami Kur'an Kurslarında; 112 acil numarası, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği, kişisel ve genel güvenlik konularında; toplamda 277 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN