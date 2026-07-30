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Erzincan’da spor organizasyonları öncesi güvenlik önlemleri ele alındı

Erzincan’da spor organizasyonları öncesi güvenlik önlemleri ele alındı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "Spor Güvenliği" toplantısına katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "Spor Güvenliği" toplantısına katıldı.

81 il valisinin iştirak ettiği toplantıda, spor müsabakaları öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi. Taraftarların karşılaşmaları güvenli ve huzurlu bir ortamda takip edebilmelerine yönelik yürütülecek çalışmalar ele alınırken, stadyum ve spor salonlarında uygulanacak emniyet tedbirleri de gözden geçirildi.

Toplantıya Vali Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Efe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür de katıldı.

Toplantıda, spor organizasyonlarının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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