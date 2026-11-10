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Erzincan'da organik ürün satan işletmeler Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi

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Erzincan'da organik ürün satan işletmeler Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde organik ürün satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu incelenirken, çalışmaların vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşması amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

Erzincan'da organik ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen denetimlerde, işletmelerin organik ürün satışına ilişkin faaliyetleri kontrol edildi.

Denetimlerde, organik ürün satışına yönelik mevzuat hükümleri kapsamında incelemelerde bulunuldu.

Vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetim çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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