Erzincan'da motokuryelere kar engeli

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelere yönelik trafik kısıtlaması getirildi. Erzincan Valiliği, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilik, uygulamanın sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını bildirdi. - ERZİNCAN