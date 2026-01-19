Erzincan'da motokuryelere kar engeli
Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı, Erzincan Valiliği tarafından ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Uygulamanın sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.
Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelere yönelik trafik kısıtlaması getirildi. Erzincan Valiliği, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu.
Valilik, uygulamanın sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını bildirdi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa