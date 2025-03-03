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Erzincan'da Hayvancılık Destek Projesine Yoğun İlgi

Erzincan'da Hayvancılık Destek Projesine Yoğun İlgi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek amacıyla başlattığı Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne Erzincan genelinde 2 bin 71 kişi başvurdu. Proje, üreticilere etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar vererek hayvancılık sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne Erzincan genelinde 2 bin 71 kişi başvurdu.

Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesinin Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tanıtılmasıyla proje Erzincan'da yoğun ilgi gördü.

28 Şubat günü mesai bitimine kadar devam eden başvurular sonunda Erzincan Merkez ve 8 ilçeden toplam 2 bin 71 kişi başvuruda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projenin ülke genelinde büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. İl Müdürü Koçaker, açıklamasında; "Proje kapsamında hak sahiplerine TİGEM tarafından en az 5 en fazla 15 başa kadar etçi ırk gebe düve verilecek. Veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat mühendislerine en az 5 en fazla 30 etçi ırk gebe düve verilecek. 2 yıl ödemesiz 3 yıl veya 5 yıl ödemeli olacak. 12 ay boyunca hayvan başına aylık bin 500 TL TİGEM tarafından bakım ve beslenme için hibe verilecek. Projeye hak kazananlar Ziraat Bankası Temel Hayvancılık kredisi kullanabilecek. 28 Şubat günü mesai bitiminde başvurular son erdi. Erzincan'da Merkez'de 501, Çayırlı'da 254, İliç'te 87, Kemah'ta 46, Kemaliye'de 59, Otlukbeli'de 92, Refahiye'de 249, Tercan'da 520, Üzümlü'de 263 olmak üzere toplam 2 bin 71 vatandaşımız başvuruda bulundu" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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