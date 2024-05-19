Erzincan'da BAL yükselme maçında kavga çıktı

Erzincan'da Ulalarspor ile Kemahspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) yükselme karşılaşmasında sahada futbolcular, tribünde seyirciler arasında kavga çıktı. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan bir yönetici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2024-2025 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde Erzincan'ı temsil edecek olan takımın belirleneceği maçta Erzincan Ulalarspor ile Kemahspor Müstakil Atletizm Pisti sahasında karşı karşıya geldi.

Erzincan 1. Amatör Küme şampiyonu Kemahspor ile Erzincan Ulalarspor arasında oynanan final karşılaşmasını Erzincan Ulalarspor 4-2 kazanarak Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın son saniyelerinde Ulalarsporun frikikten attığı 4'ncü golün ardından Kemahspor kalecisi Yunus Emre Özmen saha dışına gelerek Ulalarspor kulüp yöneticisi Emin Uğur Çelik'i yumruklayarak yere düşürdü. Bu dakikadan sonra sahada ve tribünlerde istenmeyen olaylar yaşandı. Tribüne de sıçrayan olayları polis ekipleri güçlükle önledi.

Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan Yönetici Emin Uğur Çelik ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN