Erdek'te Balıkçı Tekneleri Kış Bakımına Alınıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz sezonunun sona ermesiyle, gezi ve olta balıkçılığı yapan tekneler karaya çekilmeye başlandı. Erdek Limanı'na bağlı tekneler, balıkçı kahvesinin yanında bulunan lunapark alanındaki yeşil çekek yerine çekilerek bakım ve onarımları için hazırlık yapıyor.

Tekne sahipleri, teknelerin kış bakımlarını gerçekleştirdikten sonra, önümüzdeki sezonda yapılacak gezi turları ve olta balıkçılığı için hazırlıklara başlayacak. Çekek yerindeki bu süreç, hem teknelerin korunması hem de yeni sezona hazır hale getirilmesi için önemli bir aşama.

Jandarma ve yerel yetkililer, teknelerin çekek alanına düzenli ve güvenli bir şekilde alınması için kontrolleri sürdürüyor. - BALIKESİR