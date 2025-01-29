Erciş'te Kaçak Sigara Operasyonu: 1700 Paket Ele Geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla 1700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli 1 şahıs hakkında da işlem başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa