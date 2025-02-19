MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

İddiaların ardından Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

Bakan Uraloğlu'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"

Erciş'te Gümrük Kaçağı Malzemelere Operasyon

Erciş'te Gümrük Kaçağı Malzemelere Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda gümrük kaçağı 350 güneş gözlüğü ve 34 PS5 oyun kol şarj istasyonu ele geçirildi. Operasyon Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada çeşitli miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı olan 350 adet güneş gözlüğü ve 34 adet PS5 oyunu kol şarj istasyonu ele geçirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
img

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı

Eğitimler başladı! Ordunun tamamı Türkçe öğrenecek
Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı

2'si de gol attı! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdular
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.