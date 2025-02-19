Erciş'te Gümrük Kaçağı Malzemelere Operasyon
Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda gümrük kaçağı 350 güneş gözlüğü ve 34 PS5 oyun kol şarj istasyonu ele geçirildi. Operasyon Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada çeşitli miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı olan 350 adet güneş gözlüğü ve 34 adet PS5 oyunu kol şarj istasyonu ele geçirildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa