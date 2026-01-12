IKBY'de Suriye Ürünleri Fuarı'na "Halep" engeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Valiliği, 23-26 Ocak'ta Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda açılması planlanan Suriye Ürünleri Fuarı'nın Halep'te düzenlenen operasyon nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Suriye ordusunun Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarının ardından dikkat çeken bir adım geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda 23 - 26 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Suriye Ürünleri Fuarı'nın iptal edildiğini duyurdu.

Erbil Valisi Hoşnav, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iptal kararının kamuoyunun hassasiyeti doğrultusunda ve ilgili tüm kurumlarla varılan mutabakat çerçevesinde alındığını belirtti.

Sosyal medyada işten çıkarma kampanyası

Öte yandan, Suriye ordusunun operasyonuna tepki gösteren bazı Kürt aktivistler, IKBY'deki Suriyeli Arapların işlerinden çıkarılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Erbil kentinde çalışan birçok Suriyeli işten çıkarıldı. - ERBİL