Erbil'de petrol rafinerisine İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki Lanaz Petrol Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktı. Olayda can kaybı yok, ancak maddi hasar oluştu. Rafineri yönetimi, çalışmalarını durdurma kararı aldı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak'ta gerginlik yükselmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in batısında bulunan Lanaz Petrol Rafinesi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle endüstriyel tesisin bir bölümünde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, tesiste maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırının ardından rafine yönetiminin, hem güvenlik risklerini değerlendirmek hem de hasar tespiti yapmak amacıyla çalışmaları tamamen durdurma kararı aldığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Güvenlik kanyakları ise İHA saldırısının sorumlularının belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gelişme, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğuna yönelik benzer saldırıların düzenlendiği bir zamanda yaşandı. - ERBİL

Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Fark ücretine itiraz eden kadın eczaneye saldırdı!

Fark ücretine itiraz eden kadın eczaneye saldırdı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Fark ücretine itiraz eden kadın eczaneye saldırdı!

Fark ücretine itiraz eden kadın eczaneye saldırdı
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var