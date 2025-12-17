Haberler

"Modem göndereceğiz" diyerek vatandaşları dolandırıyorlar

'Modem göndereceğiz' diyerek vatandaşları dolandırıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilisli emekli Ali Kırlangıç, internet hizmeti almak isterken dolandırıldı ve 6 bin lira kaybetti. 444'lük numaralar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olayına dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl internet hizmeti aldığını belirten Kilisli emekli vatandaş Ali Kırlangıç, yeniden aynı firmadan internet kullanmak isterken, internette bulduğu 444'lü numara üzerinden dolandırıldığını iddia ederek, röportaj sırasında iletişim kurduğu kişiler hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl internet hizmeti aldığı firmayla yeniden abonelik yapmak isteyen emekli bir vatandaş, internette bulduğu 444'lü numara üzerinden dolandırıldığını iddia etti. Görüşme sırasında kendisine farklı yöntemler anlatıldığını belirten Kırlangıç, "Evde modemim olduğunu söyledim. Bana mevcut modemimin fiber altyapıyı desteklemediğini söylediler. Yeni bir modem göndereceklerini belirttiler, birkaç modem çeşidi saydılar. En pahalısının 6 bin lira olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.

"Hala vatandaşları dolandırmaya devam ediyorlar"

IBAN numarası paylaşıldığını ve parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını ifade eden Kırlangıç, "Meğer aldatılmışız. IBAN numarasıyla 6 bin lirayı gönderdik. Daha önce iki yıl hizmet aldım ama hala vatandaşları dolandırmaya devam ediyorlar" dedi.

444 'lü numaralar hala bunların elinde

Söz konusu numaraların halen aktif olduğunu söyleyen Kırlangıç, "Şu an telefon numaraları aktif. Vatandaş arıyor, başka numaradan arıyoruz aynı şekilde yine aynı tezgahı yapıyorlar. 444'lü numaralar hala bunların elinde. Türk Teknik Bilişim Pazarlama adı altında ürün satıyorlar, yüzlerce şikayet var" ifadelerini kullandı.

"Kendimi enayi gibi hissediyorum"

Emekli olduğunu ve 17 bin lira maaş aldığını belirten Kırlangıç, "6 bin lirayı çöpe attık. Emekliyim, mağduruz. Para bir kenara, kendimi enayi gibi hissediyorum. Dolandırıldığım için utanıyorum. Beni engellediler, kendi telefonumu açmadılar. Kardeşimin telefonundan arayınca konuşuyorlar" şeklinde konuştu.

Kırlangıç, "Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Lütfen bunları durdursunlar" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

Dünyanın beklediği maça günler kaldı
title