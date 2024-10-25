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Elbistan'da Konteyner Çarşısında Hırsızlık Olayı

Elbistan'da Konteyner Çarşısında Hırsızlık Olayı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, rezerv alan çalışmalarının yapıldığı konteyner çarşıda elektrik tesisatını çalan bir şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine yakalandı. Olayda 44 konteynerin kapıları açılarak hasar verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmalarının başladığı bölgelerde faaliyet gösteren esnaf için oluşturulan konteyner çarşıda 44 konteynerin elektrik tesisatını çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kızılcaoba Mahallesi'nde Elbistan Kaymakamlığı tarafından kurulan konteyner çarşıda meydana geldi. Rezerv alanda faaliyet gösteren esnaflar için oluşturulan 97 konteynerlik çarşıda bir şahsın şüpheli şekilde gezdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konteynerlerde bulunan elektrik tesisatını ve aydınlatma lambalarını çalan şahsı suç üstü yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda 44 konteynerin kapılarını açarak elektrik tesisatını çalan hırsız konteynerlere hasar verdiği de belirlendi.

Şahıs gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Elbistan Politika Ekonomi 3-sayfa Suç

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