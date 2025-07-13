Elazığ'da Yüzme Sırasında Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
Hazar Gölü'nde yüzme esnasında kalp krizi geçiren 49 yaşındaki Mustafa Nacar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Elazığ'da yüzerken kalp krizi geçiren şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Hazar Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a gelen Mustafa Nacar (49), yüzmek için suya girdi. Bir süre yüzen Nacar, su içerisinde bir anda fenalık geçirdi. Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkartılan 3 çocuk babası Nacar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa