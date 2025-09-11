Elazığ'da Spor Güvenliği İçin Yaka Kamerası Uygulaması Başlatıldı

Spor müsabakalarında spor güvenliğini artırmak amacıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi.

Elazığ'da oynanan 2.lig futbol müsabakaları öncesi, sırası ve sonrasında, stad alanları ile çevresinde, vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması, görevli personelin faaliyetlerinin şeffaf şekilde kayıt altına alınması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve 6222 Sayılı Yasa Kapsamında Spor Müsabakalarında Spor Güvenliğini artırmak amacıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi.

Canlı yayın özelliğine sahip olan yaka kamerasında; vatandaş-polis iletişiminin kayıt altına alınması, olaylara anlık müdahalelerde delil güvenliğinin sağlanması, asılsız iddiaların önüne geçilmesi, görev sırasında şeffaflık ve güven ortamının artırılması amaçlanıyor. Yaka kameralarının anlık olarak merkez birimlere görüntü aktarabildiği, gerekli hallerde canlı izlenebildiği ve kayıtların yasal mevzuat çerçevesinde saklandığı bildirildi. - ELAZIĞ