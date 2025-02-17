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Elazığ'da Son Haftada 186 Asayiş Olayı: 222 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Son Haftada 186 Asayiş Olayı: 222 Şahıs Yakalandı
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Elazığ Valiliği, 10-16 Şubat tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarını açıkladı. Bu süreçte toplamda 186 olay yaşanırken, 222 şahıs yakalandı. 13 şahıs tutuklanırken, 12 şahsın yakalama çalışmaları sürüyor. Ayrıca, yapılan asayiş uygulamalarında birçok silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 186 olay meydana gelirken 222 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 10-16 Şubat tarihleri arasında meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 186 olay meydana gelirken 222 şahıs yakalandı. 13 şahsın tutuklandığı, 12 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 61 bin 78 şahıs ve 42 bin 201 araç kontrol edildi. Aranması olan 378 şahıs yakalanırken, 39 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 374 araca cezai işlem uygulanırken, 134 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, 2 adet tüfek, 11 adet kesici alet, 192 adet fişek, 15 adet cep telefonu, 187 adet emtia, 2 adet dedektör, 40 litre etil alkol, 3 adet aroma kiti, 7 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 316 gram esrar, 0.71 gram metamfetamin, 19 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza ve 66 gram kannabinoid ve 3 gram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Son bir haftada kentte meydana gelen 18 trafik kazasında, 42 kişini yaralandığı aktarıldı. Ayrıca kaybolan 11 şahıs, 4 adet cep telefonu, 9 bin 200 Türk Lirası, 1 adet tam altın, 1 adet çeyrek altın ve içerisinde kıyafet bulunan valiz bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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