Elazığ'da Samanlıkta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada samanlık içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, hayvan barınağında samanlık içerisine gizlenmiş, 500 gram skunk uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ