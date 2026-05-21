Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest kaldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi mercek altına alındı. Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. Ardından jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce düğmeye basıldı ve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. Soruşturma kapsamında Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.'de Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak Elazığ'a getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 23 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartan şüphelilerinden aralarında Ali Ş.'nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli serbest bırakıldı ve 13 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
