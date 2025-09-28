Elazığ'da Otomobil Ata Çarptı: At Telef Oldu
Elazığ-Arıcak yolunda meydana gelen kazada, otomobil aniden yola çıkan bir ata çarptı. Kazada at telef olurken, araçta maddi hasar oluştu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Kazada at telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Elazığ- Arıcak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 ABR 306 plakalı otomobil, aniden yolan çıkan ata çarptı. Kazada yaralanan olmazken, at telef oldu. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa