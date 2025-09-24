Haberler

Elazığ'da Gürültü Yapan Araçlara 3.5 Milyon Lira Ceza

Elazığ'da, yüksek sesli abarth egzoz kullanan toplam 446 araca 3 milyon 536 bin lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, gürültü ve hava kirliliğine sebep olan denetimlerini sürdürüyor.

Elazığ'da ilk 9 ayda abarth egzoz kullanan 162 adet motosiklet ve 284 adet otomobil olmak üzere toplamda 446 araca 3 milyon 536 bin 682 lira ceza kesildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mevzuata uygun olmayan yüksek sesli egzoz, gürültüye ve hava kirliliğine yol açan sürücülere yönelik çalışma yapıldı. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 26 adet motosiklet ve 38 adet otomobil olmak üzere toplam 64 araca Karayolları Trafik Kanununun "Abarth Egzoz-Gürültü çıkaran Araçlar" maddesinden 240 bin 343 lira işlem uygulanarak motosiklet ve araçlar trafikten men edildi.

Öte yandan 01 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar yapılan denetimlerde ise, 162 adet motosiklet ve 284 adet otomobil olmak üzere toplam 446 araca Karayolları Trafik Kanununun "Abarth Egzoz-Gürültü Çıkaran Araçlar" maddesinden 3 milyon 536 bin 682 TL, cezai işlem uygulanarak tamamı trafikten men edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
