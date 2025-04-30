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Elazığ'da Cam Silerken 1'inci Kattan Düşen Kadın Yaralandı

Elazığ'da Cam Silerken 1'inci Kattan Düşen Kadın Yaralandı
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Elazığ'da cam silen bir kadın, dengesini kaybederek 1. kattan düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da cam silen kadın 1'inci kattan düşerek yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da cam silen kadın aparmanın 1. katından düşerek yaralandı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cam silen bir kadın, dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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