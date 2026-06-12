Elazığ'da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir evden 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs tarihinde Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerindeki bir ikametten piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Türk lirası olan çok sayıda ziynet eşyası çalındı. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, geniş çaplı saha çalışması gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanan zanlılar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı