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Eğirdir Gölü'ndeki Düdenler Kapatılıyor

Eğirdir Gölü'ndeki Düdenler Kapatılıyor
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kuraklıkla mücadele amacıyla Devlet Su İşleri ekipleri eğirdir Gölü'nde ortaya çıkan düdenleri kapatmaya başladı. Çalışmaların 1 hafta süreceği belirtildi.

Kuraklıkla mücadele eden Eğirdir Gölü'nde ortaya çıkan düdenler Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kapatılıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan, gün boyu 7 farklı renge bürünen ve son yıllarda kuraklıkla mücadele eden Eğirdir Gölü için DSİ harekete geçti. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve son yıllarda yaşanan kuraklık ve su seviyesinin azalmasıyla Eğirdir Gölü'nde ortaya çıkan düdenler, Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kapatılıyor. Barla Köyü- Boyalı- Süpürgelik mevkiinde bulunan devasa Düdenler, ekiplerin çalışmasıyla kapatılmaya başlandı. Söz konusu düdenlerden, suyun nereye gittiği bilinemezken, DSİ tarafından 1974 -1976 yılları arasında aynı bölgede düden kapatma çalışması yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, düden kapatma çalışmalarının yaklaşık 1 hafta süreceğini söylediler. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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