Haberler

Sınır kapısında 60 bin Euro para yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir tırda, sürücünün koltuk ceplerine gizlediği 60 bin Euro gümrükte ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir tırın koltuk ceplerine gizlenmiş 60 bin Euro para Bulgaristan gümrüğüne takıldı.

Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısından çıkış yapmak isteyen Türk plakalı bir tır gümrük noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, Batı Avrupa'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye mal taşıdığını beyan etti. Risk analizi sonrasında araç, detaylı bir gümrük incelemesi için seçildi. İnceleme sırasında, müfettişler sürücü kabinindeki her iki koltuğun ceplerinde toplam 60 bin Euro banknotları buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor