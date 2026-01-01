Sınır kapısında 60 bin Euro para yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir tırın koltuk ceplerine gizlenmiş 60 bin Euro para Bulgaristan gümrüğüne takıldı.

Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısından çıkış yapmak isteyen Türk plakalı bir tır gümrük noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, Batı Avrupa'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye mal taşıdığını beyan etti. Risk analizi sonrasında araç, detaylı bir gümrük incelemesi için seçildi. İnceleme sırasında, müfettişler sürücü kabinindeki her iki koltuğun ceplerinde toplam 60 bin Euro banknotları buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE