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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara ve İlaç Operasyonu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara ve İlaç Operasyonu
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, meyve yüklü bir tırda milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik sigara ve ilaç ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik sigara ve ilaç ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olarak tespit edilen meyve yüklü frigo (soğutuculu) tır, Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte takibe alındı. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan detaylı aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette harici faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen bin 438 adet elektronik sigara, 10 bin 500 adet elektronik sigara atomizeri ve 28 bin 654 adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı ticarete karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, başarılı operasyonlarıyla kaçakçılara göz açtırmıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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