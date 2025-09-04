Haberler

Edirne Kapıkule'de 20 Kilo Kaçak Gümüş Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule'de 20 Kilo Kaçak Gümüş Ele Geçirildi
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgar vatandaşı bir sürücünün aracında 20 kilo kaçak gümüş külçe bulundu. Gümrük muayenesinde tespit edilen gümüşlerin toplam değeri 24 bin Euro olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğüne giriş yapan bir araçta 20 kilo kaçak gümüş külçe ele geçirdi.

Türkiye'den Bulgaristan'a giden Bulgar vatandaşı N.B. isimli sürücü, gümrük kontrol alanında yalnızca kişisel bagaj taşıdığını beyan etti. Araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve müfettişler, yolcu koltuğunun arkasındaki seramik eşyaların bulunduğu kutuların altına gizlenmiş torbalara 20 külçe halinde gümüş tespit etti.

Bilirkişi tarafından yapılan ekspertiz sonucunda, toplam ağırlığı 20 kilogram olan külçelerin 999,9 ve 999,0 saflıktaki gümüşten yapıldığı belirtildi. Toplam değerleri 24 bin Euro olan gümüşlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

