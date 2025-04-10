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Edirne'de Zabıta Denetimleri: Yolu İşgal Edenler ve Dilenciler Hedefte

Edirne'de Zabıta Denetimleri: Yolu İşgal Edenler ve Dilenciler Hedefte
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Edirne'de yapılan zabıta denetimlerinde yolu işgal eden tabela ve dubalar toplandı, uygunsuz ticari malzemelere el konuldu ve 2 dilenciye ceza verildi. Zabıta ekipleri, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Edirne'de zabıta ekiplerince yolu işgal ederek geçişi engelleyen tabela ve dubalar ile ticari faaliyete uygun olmayan malzemeler toplatıldı. Ayrıca 2 dilenciye de kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Zabıta ekipleri, kent merkezinde kaldırım ve yol işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, vatandaşların geçişini engelleyenve işgal eden tabela, duba ve benzeri malzemeler toplandı. Ticari faaliyete uygun olmayan ürünler ile Çin malı teraziler ve meyve sıkacaklarına da el konuldu. Zabıta ekipler, kurallara uymayanlara Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uyguladı.

Ekipler, uygunsuz ticari faaliyette bulunanlar hakkında tutanak tuttu ve malzemeleri topladı. Bu malzemeleri geri almak isteyen kişilerin, idari para cezalarını ödedikten sonra mallarını alabilecekleri belirtildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 2 kişiye de 'Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Toplanan malzemeler için cezai işlem sonrası iade yapılacak, uygunsuz olanlar ise geri verilmeyecek.

Zabıta ekiplerinin denetimlerin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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