Edirne'de Yolcu Otobüsünde Yoğurt Kovasından Altın Takılar Çıktı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a giden bir yolcu otobüsünde, yoğurt kovasına gizlenmiş 1 kilo 241 gram altın takı ele geçirildi. Olayla ilgili Bulgar vatandaşı N.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne'den çıkış yapan bir yolcu otobüsünde, yoğurt kovasına gizlenmiş 1 kilo 241 gram altın takı ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen Flibe plakalı otobüs, Bulgar gümrük görevlilerince risk analizine takıldı. Otobüs, detaylı kontrol için arama noktasına alındı.

Koltuklardan birinde bulunan iki plastik poşetten birinde 5 kilogramlık yoğurt kovası dikkat çekti. Kovayı açan gümrük memurları, yoğurdun içine batırılmış yedi şeffaf paket içinde altın takılar buldu.

Zincir, bilezik, kolye, küpe, yüzük, madalyon, taç ve kravat iğnesi gibi çeşitli altın eşyaların toplam ağırlığının 1 kilo 241 gram olduğu, yaklaşık 115 bin Euro değerinde bulunduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, altınların 50 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı N.M.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
