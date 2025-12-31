Haberler

Edirne'de yapılan 8 bin gıda denetiminde 5 milyon lira ceza

Güncelleme:
Edirne il genelinde yılbaşı nedeniyle artırılan gıda denetimleri kapsamında, 2025 yılı içinde 8 bin denetim yapıldı. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 81 işletmeye 5 milyon TL ceza kesildi.

Edirne yılbaşı öncesinde artan tüketim hareketliliği sebebiyle il genelinde gıda denetimleri sıklaştırıldı. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne il genelinde 2025 yılı içerisinde 8 bin gıda denetimi yapıldığını, mevzuata aykırı uygulamalar sebebiyle 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yılın son günü ve yılbaşı dolayısıyla denetimlerini artıran ekipler, marketler, kasaplar, pastaneler, oteller, fırınlar, kuruyemişçiler ile toplu tüketim yerlerinde hijyen, son kullanma tarihi, muhafaza şartları ve etiket bilgilerini titizlikle inceledi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmedi. Tüm gıda kontrol ekiplerinin sahaya indiği denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması hedeflendi.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, halk sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti. Köse, 2025 yılı boyunca kararlılıkla sürdürülen gıda denetimlerinin yılın son gününde de aynı titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Tüm ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirten Köse, yılbaşı programlarının yoğun olduğu restoran, otel, market, kasap ve kuruyemişçiler başta olmak üzere kent genelinde geniş çerçeveli denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

"2025 yılında 8 bin gıda denetimi yapıldı, 5 milyon lira ceza uygulandı"

Edirne il genelinde 2025 yılı içerisinde 8 bin gıda denetimi yapıldığını belirten Köse, mevzuata aykırı uygulamalar sebebiyle 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası uygulandığını ifade etti. Halk sağlığının kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Köse, "Halk sağlığını tehdit eden her durumun karşısındayız" dedi.

Denetimlerin Valilik koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte yürütüldüğünü aktaran Köse, 2026 yılında da denetimlerin kararlılıkla süreceğini kaydetti. Köse ayrıca vatandaşların gıda ile ilgili şikayetlerini ALO 174 hattına 7/24 bildirebileceğini de sözlerine ekledi.

Köse açıklamasının ardından gıda denetim ekipleri ile birlikte sahaya inerek işletmeleri yerinde inceledi. İşletme sorumlularını bilgilendiren Köse, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Kuru yemiş alışverişi yapan vatandaşlardan Hikmet Akdumanlar, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ve bozuk gıdaya karşı denetimlerin faydalı olduğunu aktardı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

