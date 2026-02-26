Haberler

Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama

Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanım elde ettikleri iddia ediliyor.

Edirne merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken 5'i serbest bırakıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen bir yıllık takibin ardından gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri sona erdi. Yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verirken, bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Operasyonda, şebekeye banka hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 41 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirilmişti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
